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Ekonomi

Dicle Elektrik’ten yeni nesil hibrit soğutmalı trafo

Elektrik dağıtım sektöründe Ar-Ge çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Dicle Elektrik, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak kendi Ar-Ge Merkezi’nde yeni nesil “Hibrit Soğutmalı Trafo” üretimi gerçekleştirdi. EPDK tarafından onaylanan proje kapsamında peltier soğutma sistemi tasarladıklarını belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Söz konusu sistem, enerjisini trafo binasına yerleştirilecek güneş panelinden karşıladığından, trafo soğutma süresince şebekede ekstra bir teknik kayba neden olmayacak. Ayrıca bu sayede, yenilenebilir enerji kullanarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir hizmet vermiş olacağız” dedi.

14:57 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Pilot uygulama Midyat’ta yapılıyor
Pilot uygulama Midyat’ta yapılıyor

Enerji arzı kadar ülke ekonomisine de olumsuz etkileri bulunan kayıt dışı tüketimle mücadelede ciddi başarılara imza atan Dicle Elektrik, özelleşmenin ardından gündeme getirdiği “Ar-Ge şirketi olma” hedefini sürdürüyor. Bugüne kadar dağıtım sektörüne oldukça önemli projeler kazandıran Dicle Elektrik’in, sektöründe ilk olma özelliğini taşıyan Ar-Ge Merkezi, son olarak hibrit soğutma teknolojisi ile oluşan ısıyı hızlıca tahliye edebilen Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi’ni hayata geçirdi. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından onaylanan projenin pilot bölge saha uygulaması, Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.

Pilot uygulama Midyat’ta yapılıyor

Hizmet bölgesindeki 6 ilde sürdürülebilirlik ve çevre odaklı projeleri hayata geçirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, 18 aylık yoğun bir çalışma temposu neticesinde, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Dicle Elektrik Ar-Ge Merkezi’nde üretilen hibrit soğutma sistemine sahip 630 KVA gücündeki ilk trafo, pilot uyulama kapsamında Midyat’ın Bahçelievler Mahallesi’nde sorunsuz bir biçimde kullanılmaya başlandı.

Dicle Elektrik’ten çevre dostu yeni nesil trafo

Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olan ve enerjisini güneşten alan Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi hakkında bilgi veren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şu açıklamalarda bulundu: “Bir Ar-Ge projesi olarak üretilen yeni nesil trafo projemiz ile mevcut trafolardaki hava, su veya yağ soğutmalı sistemlerin aksine, güç trafolarında kullanılan yeni nesil bir hibrit soğutma sistemi geliştirdik. Proje kapsamında, transformatör sargılarının dış kısmında yer alan izolasyon yağı emdirilmiş kraft kağıdın dış çevresine ve trafo kazanının iç kısmına, ısıl iletkenlik katsayısı yüksek özel grafen alaşımlı kaplama uygulayarak yeni bir transformatör tasarımı ve soğutma teknolojisi geliştirdik. Ayrıca, yoğun ısı yüklenmesiyle karşılaşan transformatör kazanının hızla soğutulması için hibrit soğutma unsurlarımızdan olan peltier soğutma sistemi tasarladık. Bu peltier soğutma sistemi, enerjisini trafo binasına yerleştirilecek olan güneş panelinden karşıladığından, trafo soğutma süresince ekstra bir şebeke teknik kaybına neden olmayacak. Ayrıca bu sayede, yenilenebilir enerji kullanarak, çevre dostu bir hizmet vermiş olacağız.”

Arıza kaynaklı elektrik kesintileri azalacak

Projenin trafo patlamalarına yönelik olumlu etkilerine de değinen Arvas, “Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte özellikle kırsalda ve tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimin de etkisiyle ortaya çıkan aşırı yükten dolayı ısınan trafolar, artık eskisi kadar yanmayacak. Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesinde sadece 2023 yılında 563, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 234 trafo aşırı yüklenmeden kaynaklı ısınma yüzünden patladı veya yandı. Bu sayede trafo patlamaları ve yanmaları daha az yaşanacağından arıza kaynaklı elektrik kesintileri de azalacak.” ifadelerini kullandı.


Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas: Bölgenin asıl sorunu elektrik değil, sulamadır

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman olmak üzere 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas; YeniŞafak’a bölgenin tarımsal sulama faaliyetlerindeki son durumuyla birlikte, karşılaştıkları tahsilat sorunlarından, enerji kaybını azaltma kapsamında geliştirdikleri teknolojik Ar-Ge projelerine değin geniş açıklamalarda bulundu. Arvas, yüzde 76 kaçak kullanım ile 10 yıl önce özelleştirme kapsamında devraldıkları elektrik dağıtım şirketinin, bugün getirdikleri düzeyini aktardı. Mevcut durumda yüzde 43 kayıp-kaçak oranı ile faaliyetlerine devam eden Dicle Elektrik, 10 yılda yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaşan yatırımları ile bölgeye ve sektöre katma değer sağlamaya da devam ediyor.



#Dicle Elektrik
#Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi
#Yaşar Arvas
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