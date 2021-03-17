​Dijital para ile kriptoyu karıştırmayın: Vergi muafiyeti kalıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Paketi kapsamında dijital paraya yönelik tedbirlerin de yer aldığını hatırlatırken, bu alanda bir altyapı oluşturacaklarının bilgisini verdi. Dijital para ile kriptoyu birbirine karıştırmamak gerektiğini ifade eden Elvan, “TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var” şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dijital para konusunda çalıştığını anlatan Elvan, teknolojik altyapı için Ar-Ge projesinin yürütüldüğünü aktardı. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda konuşan Elvan, “Yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık. Dijital para konusunda bir yol haritası oluşturuldu” dedi.

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KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Son 10 yıl içinde ortaya çıkan blokzincir ve kriptolojiler gibi yeni teknolojilerin merkez bankalarının parayı dijitalleştirme çalışmalarının hızlanmasına yol açtığını kaydeden Lütfi Elvan, şu ifadeleri kullandı: "Bu anlamda da Merkez Bankası çalışıyor. İkinci husus ise hukuki altyapı. Bu alanda yasal bir altyapı oluşturacağız. İktisadi ve mali altyapı alanında değer zincirleri açısından olası farklı etkileri söz konusu. Bunları bir bütün olarak değerlendirip iktisadi mali altyapımızı dijital paraya hazır hale getirmemiz gerekiyor." Elvan, Bitcoin’i de bütün dünyanın tartıştığının altını çizerek, bu alanda Türkiye’de işlemlerin yapıldığına yönelik Bakan Yardımcısı'nın çalışmalar yürüttüğünü, sonuçlandığında bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

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ESNAFA DESTEK KALICI OLACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafa sağlanan desteklerle alakalı detayları da paylaşan Bakan Elvan, esnafa getirilecek istisna uygulamasının, basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafı ilgilendirdiği bilgisini verdi. Elvan, “Gelir vergisinden muaf tutuyoruz, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak, bunu özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

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BÜYÜKELÇİLERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ

Bütçe disiplininin kendileri açısından önemli olduğunu ve salgınla ilgili harcamalar dışındaki alanlarda gerekli disiplini sağladıklarını belirten Elvan, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız da 2021 yılı için yüzde 4,3 olan bütçe açığı hedefimizi yüzde 3,5’e çekeceğimizi ifade etti. Tüm çalışmalarımız bu yönde” dedi.

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Ekonomi Reform Paketinin yabancılara anlatılması adına da çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Elvan, çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerinden paketle ilgili bilgi istenildiğini söyledi. Elvan, “Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere G20 ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geleceğiz. Ekonomi Reformlarının detaylarını paylaşacağız” dedi. Yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceklerini vurgulayan Elvan, onlara da programı kapsamı bir şekilde anlatacaklarının altını çizdi.

Elvan, 2020’de özellikle Kovid-19 süreciyle dünyada doğrudan yatırımların ciddi bir şekilde daraldığına dikkati çekerek, “Yüzde 40’ın üzerinde bir daralma söz konusu. Şu anda biz ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Bu iyi bir şey. Türkiye’nin önünde de çok önemli bir fırsat penceresi var. İşte hazırladığımız bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz” dedi. Lütfi Elvan, “Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı’nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız” ifadesini kullandı.

Ekonomi Reform Paketi'ne yönelik eylem planını en geç önümüzdeki hafta salı günü açıklayacaklarını aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu doğrultuda takip takvimini de paylaşacaklarını ifade etti. Atılacak adımlara yönelik bilgi veren Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

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