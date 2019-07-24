Ekonomi Dijital para Türkiyeyi cazibe merkezi yapar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital para Türkiye’yi cazibe merkezi yapar

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Önümüzdeki dönemde blockchain tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Önümüzdeki dönemde blockchain tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

Ülkemizin 2023 yılına kadar, başta ekonomi olmak üzere, birçok alanda izleyeceği politikaları içeren plana göre; önümüzdeki dönemde blockchain tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

Konuyla ilgili konuşan dijital para şirketi Coiny’nin CEO’su Ayberk Kuday, “On Birinci Kalkınma Planı’nda blockchain tabanlı dijital Merkez Bankası parasının uygulamaya koyulacağının yer almasını büyük bir heyecanla karşıladık. Ülkemizde dijital paraların kalkınmanın bir aracı olarak görülmesi ve bu yönde atılacak adımların belirlenmesini çok önemsiyoruz.

Hayata geçirilecek dijital para, Türkiye’yi cazibe merkezine dönüştürecektir. Bu süreçte Coiny olarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları almak ve Merkez Bankası ile koordineli çalışmak için hazırız” dedi.

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