Direnç kırıldı düşüş başladı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,6 puan düşüş göstererek yüzde 14,1 oldu. İşsizlik martta geçen yılın aynı ayına göre ise 4 puan arttı. Söz konusu dönemde geçen yıla göre işsiz sayısı 1 milyon 334 bin kişilik artışla 4 milyon 544 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,5 puan yükselerek yüzde 25,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

HİZMET İSTİHDAMI ARTIŞTA

Bunun yanında, istihdam edilenlerin sayısı, martta 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaatın payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişmedi.

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İŞ GÜCÜNE KATILIM YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre iş gücü, martta 2018'in aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre, 1,5 puan artarak yüzde 33,9 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artış göstererek yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

Mevsim etkilerinden arınmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 46 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,1 puan artarak yüzde 53,3 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin kişi, inşaat sektöründe 53 bin azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.