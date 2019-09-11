Ekonomi Dış ticaret açığı Yeniden Asya Açılımı ile gerileyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış ticaret açığı 'Yeniden Asya Açılımı' ile gerileyecek

DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Kolbaşı, dış ticaret açığının 40 milyar dolarlık kısmının Asya Pasifik bölgesinden geldiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Dünya nüfusunun yüzde 65'i, dünya ticaretinin ise yüzde 34'ü Kuşak ve Yol hattı üzerinde.
Dünya nüfusunun yüzde 65'i, dünya ticaretinin ise yüzde 34'ü Kuşak ve Yol hattı üzerinde.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, dış ticaret açığının 40 milyar dolarlık kısmının Asya Pasifik bölgesinden geldiğini belirterek, "Yeniden Asya Açılımı ile Türkiye'ye Asya Pasifik bölgesinden gelen yatırımların artırılması ve Asyalı turistlerin ülkemize çekilmesi, dış ticaret açığının bu kısmının giderilmesine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

  • Murat Kolbaşı, yaptığı açıklamada, Yeniden Asya Açılımı'nın Kuşak ve Yol inisiyatifi ile birebir örtüştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin geçen yıl Asya Pasifik bölgesindeki 17 ülke ile Hong Kong ve Tayvan'a gerçekleştirdiği ihracatın 10 milyar dolar, ithalatın ise 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildiren Kolbaşı, dış ticaret açığının 40 milyar dolarlık kısmının bu bölgeden geldiğini aktardı.

Koloğlu, "Yeniden Asya Açılımı ile Türkiye'ye Asya Pasifik bölgesinden gelen yatırımların artırılması ve Asyalı turistlerin ülkemize çekilmesi, dış ticaret açığının bu kısmının giderilmesine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

"Türkiye, merkez konumu üstlenecek"

Son dönemde Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Çin'in dünya ticaretindeki paylarını artırarak önemli seviyeye ulaştıklarını ifade eden Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesinde Singapur, Malezya ve Kore olmak üzere üç önemli ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var. Bunun yanı sıra Özbekistan ve Kırgızistan gibi Avrasya ülkeleri ile iş birliğimiz mevcut. Asya kıtasında, Kuşak ve Yol güzergahı üzerinde yer alan tüm ülkelerle iş birliğimiz gelişecek. Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına ürün dağıtımı açısından da merkez konumu üstlenecektir."

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  • Kuşak ve Yol inisiyatifinin Türkiye'de özellikle lojistik, gıda ve turizm sektörüne avantaj sağlayacağını vurgulayan Kolbaşı, dünya nüfusunun yüzde 65'ini, dünya ticaretinin ise yüzde 34'ünü kapsayan Kuşak ve Yol hattı üzerinde Türkiye'ye rakip olma potansiyeli bulunan birçok ülke olduğunu söyledi.

Kolbaşı, Kuşak ve Yol inisiyatifinden pozitif şekilde yararlanmak için güçlü olunan sektörlerin ön plana çıkarılması gerektiğini kaydetti.

"Şirketlerimiz, bölgeye ihracat departmanlarını da göndermeli"

Murat Kolbaşı, Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren yatırımcılara tavsiyelerde bulunurken, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz, bu bölgeye daha çok ithalat departmanlarını gönderiyorlar. Şirketlerimize ihracat departmanlarını da göndermelerini öneriyorum. Özellikle şirket bünyelerine dahil edecekleri Çince, Japonca, Hintçe dillerini konuşan personel katkı sağlayacaktır. Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerde yapılan fuarlardan bir veya birkaçına katılımlarının da yararlı olacağını düşünüyorum. DEİK'in Kuşak ve Yol hattı üzerinde olan ülkelerin hemen hemen hepsinin ikili iş konseyleri bünyemizde mevcut. İş insanlarımız ve şirketlerin de bu konseylere üye olmaları bilgi akışını hızlandıracaktır."

  • Kolbaşı, güzergah üzerindeki ülkelerle var olan STA'ların geliştirilmesinin ve STA olmayan ülkelerle de yeni anlaşmalar yapılmasının uzun vadede Türkiye'ye kazanç sağlayacağını vurguladı.

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