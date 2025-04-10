Dış ticaret açığımızın yüzde 40'ını Çin'e verdik

Çinli on binlerce şirket Pekin’in desteği ve teşvikiyle birçok ülkede piyasalara hakim oluyor. Türkiye ve Çin arasındaki ticaret de tehlikeyi gözler önüne seriyor. 2023’teki 105,9 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 41,6 milyar dolarını sadece Çin ile ikili ticarette verdik. Açığımızın yüzde 39,3’ü Çin ile dengesiz ticaretten kaynaklanıyor. 43 milyar dolar ithalat ve sadece 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptık.

2024’ün Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 22,7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan, 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. Çin'den yapılan ithalat 44 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar dolar ile Rusya, 27 milyar dolar ile Almanya, 19 milyar 312 milyon dolar ile İtalya, 16 milyar 227 milyon dolar ile ABD izledi. Rusya'ya enerji, Almanya'ya ise ara mal bakımından bağımlılığımız da söz konusu olduğu için bu ülkelerden yapılan dış alım Çin kadar tehlikeli görülmüyor. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'ini oluşturdu.