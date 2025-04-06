TL ile ticaret %30 büyüdü

Türk Lirası ile dış ticaret, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 artarak 334 milyar 820 milyon liraya çıktı. Türk Lirası ile ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,5 artışla 26 milyar 324 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 47,2 artarak 70 milyar 319 milyon lira oldu. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 96 milyar 643 milyon liraya ulaştı. Yılın ikinci ayında da Türk Lirası ile dış ticaretteki artış devam etti. Söz konusu ayda ihracat, geçen yıl şubata kıyasla yüzde 12,3 artışla 28 milyar 276 milyon lira, ithalat da yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon lira olarak kaydedildi. Türk Lirası ile ihracat martta ise 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 15,9 artışla 30 milyar 538 milyon liraya çıkarken, ithalat da yüzde 45,1 yükseldi ve 95 milyar 346 milyon lirayı buldu.