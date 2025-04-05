Ticaret Bakanlığı duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada "Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.
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