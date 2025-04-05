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Ticaret Bakanlığı duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo kokain ele geçirildi

09:145/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
DHA
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada "Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

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#Ticaret Bakanlığı
#NARKOKİM
#İstanbul Havalimanı

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