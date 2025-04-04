Binlerce sentetik hap ele geçirildi: Klima ızgarasını zula yapmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde iki adreste sentetik ecza hapların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreslere baskın yapan ekipler, 37 bin 432 sentetik hap ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bayraklı ilçesinde ise motosikletli polis timleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi. Aramada otomobilin klima ızgarasına gizlenmiş 1791 sentetik ecza hap bulundu, sürücü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.