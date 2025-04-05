Trump'ın ticaret savaşları ABD borsalarına sert darbe vurdu: Hisseler eridi

ABD borsaları, 2020'den bu yana en sert kayıplarından birini yaşadı. S&P 500 endeksindeki şirketler, ilk şok dalgasında toplamda 2,4 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybı yaşadı. Üstelik kayıplar saat ilerledikçe daha da büyüyor.





Piyasalarda tarife kaynaklı gerilimin etkisiyle başlayan düşüş, ikinci gününde 6 trilyon doları aşan zarara yol açtı.





S&P 500'deki bu değer kaybı, 16 Mart 2020'de küresel ölçekte koronavirüs endişelerinin zirveye ulaştığı günden bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.









Yatırımcılar gümrük tarifelerine tepki verdi





ABD'de teknoloji şirketlerinin hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq borsa endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerinin ticaret savaşını şiddetlendireceği ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişesi taşıyan yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmalarıyla aralıktaki zirvedeki kapanışından bu yana yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasına girmeye hazırlanıyor.





Nasdaq yüzde 20 düştü





Çin'in ABD ürünlerine yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi açıklaması sonrası Nasdaq yüzde 3,8 düşüşle işlem görüyor. Nasdaq, 16 Aralık'ta kaydettiği 20,173.89 puanlık rekor kapanıştan bu yana yaklaşık yüzde 20 düşüşle sert kayıplar verdi.





Bir endeksin zirvedeki kapanış seviyesinden yüzde 20'den fazla gerilemesi, düzeltme bölgesinden çıkıp ayı piyasası olarak tabir edilen düşüş eğilimine girdiğine işaret ediyor





Teknoloji şirketlerinin hisseleri düştü





Apple hisseleri, ABD'nin yeni gümrük vergilerini açıklamasından bu yana yüzde 12,5 düştü. Şirketin büyük üretim merkezi olan Çin'in toplamda yüzde 54 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalması bu düşüşte etkili oldu.









Hisseler eriyor





Diğer büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri de sert düşüşler yaşadı. Perşembe günkü kayıplar dâhil olmak üzere, Google'ın çatı şirketi Alphabet yüzde 5,3, Microsoft yüzde 4,3 geriledi.





Meta Platforms yüzde 12.6, Amazon ise yüzde 13.3 geriledi.





Tesla hisseleri yüzde 37 düştü





Elektrikli araç üreticisi Tesla, CEO Elon Musk'ın siyasetteki rolüne yönelik protestolar ve yavaşlayan satışlarla mücadele ederken, çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 37 düştü.









S&P 500 endeksi, ayı piyasasına girmek üzere





Yapay zeka patlamasının en büyük kazananlarından biri olan çip üreticisi Nvidia ise veri merkezi harcamalarındaki yavaşlama endişeleriyle yüzde 11,2 geriledi.





6.144,15 puanlık zirvedeki kapanış seviyesinden yüzde 14,9 düşen S&P 500 endeksi, yüzde 5 daha düşerse ayı piyasasına girmiş olacak.





Öte yandan Dow Jones endeksi, Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergilerine karşılık olarak ABD'nin ürünlerine yönelik ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar duyurmasının ardından aralık ayında ulaştığı zirvedeki kapanış seviyesinden yüzde 10 gerileyerek teknik düzeltme bölgesine girmeye hazırlanıyor.





Dow Jones endeksi, 4 Aralık'ta ulaştığı 45,014.04 puanlık rekor kapanıştan bu yana yüzde 10'dan fazla düşerek 39,548.12 puana geriledi.





Dow Jones endeksi, bu seviyenin yüzde 10 altında kapanış yaparsa, Wall Street'in başlıca endeksleri arasında yaygın tanıma göre teknik düzeltme bölgesine giren son endeks olacak.





ABD'deki ana borsa endekslerinin vadeli işlem kontratları, ABD tarım dışı istihdamının Mart'ta beklentilerin üzerinde arttığını gösteren verinin ardından kayıplarını artırdı.









Haftayı sert düşüşle kapattılar





New York borsası, ticaret savaşı endişeleriyle haftayı sert düşüşle tamamladı





Dow Jones 2 bin puanın üzerinde değer kaybetti





S&P 500 ve Nasdaq'ın kayıpları yüzde 5’in üzerine çıktı.





Dow Jones: Yüzde 7,9





S&P 500: Yüzde 9,1





Ne olmuştu?





Trump, ithal edilen neredeyse tüm ürünlerden en az yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi alınacağını çarşamba gecesi açıklamış, buna ek olarak pek çok ülkeye de mütekabiliyet esasına dayalı yeni gümrük vergileri getirmişti.





Çin Maliye Bakanlığı, Trump'ın vergilerine misilleme olarak ABD'den ithal edilen tüm ürünlere 10 Nisan'dan itibaren yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.











