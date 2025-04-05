Çin’den ABD’ye gümrük misillemesi

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu. Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi’nden yapılan açıklamada, ek tarifelerin 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. Pekin yönetimi, Trump'ın tarife artışına hızla cevap vererek Washington'ın tek taraflı tarife adımları karşısında geri adım atmayacağı ve karşı yanıta hazır olduğu mesajını iletti.





TİCARET ÖRGÜTÜNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD aleyhine dava açıldığı söylendi. ABD'nin "karşılıklı tarifeler" adı altında yaptığı tarife artışının DTÖ kurallarını ihlal ettiği, üye ülkelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin altını oyduğu belirtildi. Öte yandan tarife artışlarına ek olarak Çin hükümeti, 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklediğini duyurdu. Gümrük tarifelerinden en fazla 462 milyar dolar ihracat yapan Çin ve 142 milyar dolar ihracat yapan Vietnam etkilenecek.





BRENT PETROL ÇAKILDI

Gümrük kararıyla durağanlaşan dünya ticareti petrol fiyatlarını da etkiledi. Talebin düşeceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 değer kaybederek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez varil başına 65 doların altına düştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandırarak, Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.



