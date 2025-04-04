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Amazon Tiktok'u satın almak istiyor

Amazon Tiktok'u satın almak istiyor

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ancak, The New York Times gazetesinde çıkan bir haberde, ismi belirtilmeyen üç yetkili, Amazon'un teklifinin ilgili taraflar tarafından "ciddiye alınmadığı" iddia edildi.
Ancak, The New York Times gazetesinde çıkan bir haberde, ismi belirtilmeyen üç yetkili, Amazon'un teklifinin ilgili taraflar tarafından "ciddiye alınmadığı" iddia edildi.

ABD'nin teknoloji şirketi Amazon'un, Çin merkezli TikTok uygulamasını satın almak için teklif sunduğu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı bir firmaya satılması konusunda "yoğun ilgi olduğunu" belirttiği TikTok'a verdiği sürenin, yarın dolması bekleniyor. Trump’ın verdiği süre dolarken, ismi belirtilmeyen bir Amazon yetkilisi, firmanın TikTok'u satın almak için harekete geçtiğini söyledi. Amazon'un, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e teklif mektubu sunduğunu aktaran yetkili, firmanın TikTok'u satın almak istediğini belirtti.


#Amazon
#Tiktok
#Çin

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