Amazon, TikTok’u alıyor mu? Dev şirketten beklenmedik teklif!

The New York Times'ın haberine göre, teklif Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick’e hitaben yazılan bir mektupla iletildi. Görüşmelere dahil olan çeşitli tarafların Amazon'un teklifini ciddiye alıyor gibi görünmediğini söyledi.





ABD'de her iki partideki siyasiler, uygulamanın Çin'deki sahibine (ByteDance) ilişkin derin ulusal güvenlik endişelerini dile getirmiş ve TikTok'un satışını zorlamak için geçen yıl Ocak ayında yürürlüğe girecek bir yasa çıkarmışlardı.





Ulusal güvenlik endişelerine rağmen uygulamayı kurtarmak için defalarca söz veren Başkan Donald Trump, Yüksek Mahkeme tarafından oybirliğiyle onaylandıktan sonra bile bu yasanın uygulanmasını Cumartesi gününe kadar erteledi. Amazon yorum yapmayı reddederken TikTok ise yorum talebine yanıt vermedi.

ORACLE VE BLACKSTONE'UN ADI GEÇİYOR

Trump'ın Çarşamba günü TikTok'un kaderini görüşmek üzere Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelere yakın olan kişiler, teknoloji devi Oracle ve özel sermaye şirketi Blackstone da dahil olmak üzere bir dizi yeni ABD yatırımcısının getirilmesini içerebilecek potansiyel bir anlaşmanın ana hatlarını çizdiler. Ancak böyle bir yapının federal yasanın koşullarını karşılayacağı açık değil.



