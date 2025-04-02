Amazon, TikTok’u alıyor mu? Dev şirketten beklenmedik teklif!

ABD’de TikTok’un Çinli sahibi ByteDance'ten ayrılması ya da yasaklanması için verilen süre dolmak üzereyken, Amazon beklenmedik bir hamle yaparak uygulamanın tamamını satın almak için teklif sundu.
The New York Times'ın haberine göre, teklif Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick’e hitaben yazılan bir mektupla iletildi. Görüşmelere dahil olan çeşitli tarafların Amazon'un teklifini ciddiye alıyor gibi görünmediğini söyledi.
ABD'de her iki partideki siyasiler, uygulamanın Çin'deki sahibine (ByteDance) ilişkin derin ulusal güvenlik endişelerini dile getirmiş ve TikTok'un satışını zorlamak için geçen yıl Ocak ayında yürürlüğe girecek bir yasa çıkarmışlardı.
Ulusal güvenlik endişelerine rağmen uygulamayı kurtarmak için defalarca söz veren Başkan Donald Trump, Yüksek Mahkeme tarafından oybirliğiyle onaylandıktan sonra bile bu yasanın uygulanmasını Cumartesi gününe kadar erteledi. Amazon yorum yapmayı reddederken TikTok ise yorum talebine yanıt vermedi.
ORACLE VE BLACKSTONE'UN ADI GEÇİYOR
Trump'ın Çarşamba günü TikTok'un kaderini görüşmek üzere Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelere yakın olan kişiler, teknoloji devi Oracle ve özel sermaye şirketi Blackstone da dahil olmak üzere bir dizi yeni ABD yatırımcısının getirilmesini içerebilecek potansiyel bir anlaşmanın ana hatlarını çizdiler. Ancak böyle bir yapının federal yasanın koşullarını karşılayacağı açık değil.
Amazon'un TikTok ile mevcut bazı bağları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 170 milyon kullanıcısı olan video uygulaması, izleyicilere ürün öneren influencer'larla perakende alışverişin önemli bir merkezi haline geldi. Şirketin TikTok Shop olarak bilinen kendi e-ticaret operasyonu olsa da, birçok influencer insanları Amazon'dan ürün satın almaya teşvik ediyor ve bu da influencer'lara işlemlerden pay veriyor. Ayrıca Amazon TikTok'a bazı teknik altyapılar da sağlamış durumda.