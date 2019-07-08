Ekonomi Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın üçüncü çeyreğinde ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 oldu. İthalat Beklenti Endeksi ise 0,6 puan artarak 98,1 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 0,6 puan yükselerek 98,1 oldu.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan düştü. İkinci çeyrekte 125,9 olan endeks, üçüncü çeyrekte 123,3 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 5,3 puan artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi'ni "Şu Anda Kayıtlı İhracat Sipariş Düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, diğer yayılımların, 100'den büyük olması sebebiyle endeksi pozitif etkilediği görüldü.

İthalat Beklenti Endeksi

İthalat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 0,6 puan artarak 98,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 15 puan azalış kaydetti.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "mevcut ithalat sipariş düzeyi" yayılımı negatif etkilerken, "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" ve diğer yayılımlar endekse pozitif yansıdı.

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