Dış ticarete online portal

Türkiye’nin ihracat gücünü anlatmayı, Türk ürün ve servislerinin dünya çapında bilinirliğini artırmayı ve “Made in Türkiye” algısını yükseltmeyi hedefleyen Türk Tanıtım Grubu (TTG), bu dönemde aktif görev alacak.

ONLINE ARAÇLARLA DESTEK SÜRECİ

TTG bu kapsamda, dünyanın içinden geçtiği ve e-ticaretin, dijital pazarlamanın yüksek öneme ulaştığı son günlerde, ihracat ailesinin en önemli parçası olan ihracatçı şidketlerin dijital varlıklarına katkı sağlamak ve web ortamında bulunabilirliğini arttırmak amacıyla Türk İhraç Ürünleri Portalı’nı devreye soktu. Proje ile ihracatçılar online pazarlama araçları ile desteklenecek. Böylelikle veri tabanında kayıtlı şirketlere ihracatını geliştirme fırsatı oluşturulacak. Online ortamda sektör tanıtılacak. Alt sayfalarda da ihracatçı şirketlere özel künye bilgileri yayımlanacak. İhracatçı Birliklerine kayıtlı tüm ihracatçı şirketler, veri tabanına doldurulacak kayıt formu aracılığı ile kendi kayıtlarını yapacak.