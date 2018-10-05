Ekonomi Diyabet Mükemmelliyet Ödülü Türk profesöre
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diyabet Mükemmelliyet Ödülü  Türk profesöre

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği-Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nin başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet arasındaki ilişki ile bu hastalıkların muhtemel tedavi yolları konusunda yaptığı çığır açıcı çalışmalar nedeniyle EASD-Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmelliyet Ödülü’ne layık görüldü.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen EASD-Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmellik Ödülü, tüm dünyada 425 milyondan fazla kişinin mücadele ettiği diyabet ve 650 milyon kişide görülen obezite alanında yenilikçi araştırmaları teşvik etmek amacıyla üstün başarı gösteren bilim insanlarına veriliyor. Hotamışlıgil’e ödülü, 3 Ekim tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen 54. EASD Yıllık Toplantısı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Ödüle ilişkin konuşan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, “Diyabet araştırmaları alanındaki bu en prestijli ödüle layık görüldüğüm için büyük onur duyuyorum. Böyle bir ödülü meslektaşlarımdan almış olmak da ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Ödülü öğrencilerim, asistanlarım ve meslektaşlarım adına kabul ediyorum. Aldığım ödülün büyük bir bölümünü araştırmalarımız için kullanılmak üzere Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’ne aktaracağım” dedi.

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