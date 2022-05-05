Ekonomi Diyarbakır-Batman seferlerinde tren setleri yenileniyor Yarın hizmete alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diyarbakır-Batman seferlerinde tren setleri yenileniyor: Yarın hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirterek yarından itibaren yolcuların daha konforlu seyahat edebileceklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakır-Batman seferlerinde tren setleri yenileniyor: Yarın hizmete alınacak
4 vagonlu 262 kapasiteye sahip DMU seti yarın hizmete alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni'nin 4 kompartıman vagonuyla ve 240 koltuk kapasitesiyle, günlük karşılıklı 4 seferle bölge halkına hizmet verdiğini belirtti.

Bölgesel trenlerdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip DMU setinin yarın hizmete alınacağını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce kullanılan vagonlara oranla daha konforlu olan DMU setler, engelli vatandaşlarımız için de kolayca erişilebilir şekilde tasarlandı. Engelliler için 2 adet tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuğu daha keyifli hale getirecek. Diyarbakır–Batman Bölgesel Treni, Batman'dan saat 05.30 ve saat 15.00'te, Diyarbakır'dan ise saat 09.00 ve saat 17.30'da hareket edecek."

Bölgesel treni yılın ilk çeyreğinde 44 bin yolcu tercih etti

Karaismailoğlu, 92 kilometrelik mesafede hizmet veren Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni'nin eğitim, iş gezisi veya tatil amaçlı yolculuk yapanlarca tercih edildiğine işaret ederek söz konusu trenin 2019'da 225 bin, 2020'de 45 bin, 2021'de 79 bin, 2022'nin ilk çeyreğinde ise 44 bin yolcuya ev sahipliği yaptığını bildirdi.

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