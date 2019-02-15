Dizel yasağı er ya da geç İstanbul'da da uygulanacak

Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler için partilerin adayları kıyasıya bir yarış sürdürüyor. Seçmenler ise adayların eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel konuların yanında şehrin özellikle havasını değiştirecek projelerinin ne olduğuyla da yakından ilgileniyor.

Kendi alanında yerkürenin en önemli birliği olan Dünya Elektrikli Araçlar Birliği’nin Avrupa koluna bağlı olarak Türkiye’de faaliyet geçen AVERE’nin Genel Koordinatörü Haluk Sayar’a göre özellikle İstanbul’daki Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının şehrin havasına ne kazandıracakları konusu önümüzdeki 5 yılı doğrudan etkileyecek.

Dünyada ikinci sıradayız

İstanbul’un trafik sıkışıklığında Moskova’dan sonra dünyanın ikinci şehri konumunda olduğunu anlatan Sayar, “Avrupa çevre ajansı EEA tarafından yayınlan 2018 hava kalitesi raporuna göre trafik kaynaklı gaz konsantrasyonu yoğunluğunda İstanbul’un Avrupa birincisi olması bunun bir sonucu” şeklinde konuştu.

Türkiye Elektromobilite Derneği Genel Koordinatörü Haluk Sayar.

Dizel motorla şehir merkezine girmek hayal olacak

“Elektrikli araçları şarj etmek için kullandığımız elektriğin yüzde 100’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesini sağlayabilsek, trafikte sıfır emisyona ulaşmak mümkün” diyen Sayar, şöyle devam etti:

“Dünya da birçok şehir, elektrikli araç, taksi ve toplu taşıma araçları dışında özellikle dizel motorlu araçların şehir merkezine girmesini yasaklamaya başladı. Stuttgart’ta bu durum mevcut. Aynı yasak Kopenhag’da bu yıl başlayacak. Bu yaklaşım, Atina, Madrid, Meksiko City, Paris, Roma gibi metropollerde de kademeli olarak 2025 yılına kadar uygulanacak. Yasaklar bununla sınırlı kalmayacak, takip edecek 5 yıl içerisinde de benzin, LPG ve benzer tüm petrol türevli yakıt kullanan araçların şehir merkezine girmelerine izin verilmeyecek.”

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Yasakları bakanlıklar değil belediyeler alıyor

Dünya metropollerindeki bu yasaklamaların tamamen yerel yönetimler tarafından alındığına dikkati çeken Sayar, “Türkiye’de Nisan başında göreve başlayacak başkanlar 2024 yılına kadar görevde kalacak. AVERE olarak yeni dönemde özellikle büyükşehirleri kazanacak başkanların, yukarıda örneklerini anlattığımız diğer dünya şehirlerindeki gibi önemli sorumluluk almalarını bekliyoruz” dedi.

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