Dogal gaz depoları bu ay ağzına kadar gazla dolacak

Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının bu ay içinde yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Doğal gaz depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor. Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde toplamda 5,6 milyar metreküp doğal gaz depolanmış olacak.

HANELERİN 60 GÜNLÜK TÜKETİMİ DEPALORDA

GAZBİR verilerine göre; Türkiye'nin hanelerdeki doğal gaz tüketimi geçen yılın aralık ayında 2,2 milyar metreküp, bu yalın ocak ayında 3,3 milyar metreküp, şubatta 3,5 milyar metreküp ve martta ise 3,2 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Depolar tam kapasite dolduğunda hanelerin yaklaşık 60 günlük doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacak. Haziran ayında depolanan gaz miktarı 2.7 milyar metreküp, mayısta 2 milyar metreküp, nisanda 1.3 milyar metkeküp. Martta 929 milyon metreküp, şubatta 1.6 milyar metreküp, ocakta da 1.5 milyar metreküp oldu.

YÜZDE 20’SİNİ KARŞILAYACAK

Depolardaki gaz Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, tesisin toplam depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Tuz Gölü tesisinin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

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ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Müdürü Gökhan Yardım, Tuz Gölü deposunda şu anda geçen seneyle birbirine yakın miktarda gaz olduğunu kaydetti. Yardım, "Benim hesaplarıma göre eylül başı itibarıyla Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluk oranına yaklaşmıştı. Bu tesis geçen yıla göre çok daha iyi durumda ve kışa hazır" şeklinde konuştu.