Doğal gaz ihracatında uygulanacak iletim kapasite bedeline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervleri 1 trilyon metreküpün üzerinde olan 24 ülke bulunurken yaklaşık olarak 40 ülkede doğal gaz üretimi gerçekleşiyor. OPEC verilerine göre dünyada kanıtlanmış toplam doğal gaz rezervleri ise 2019 yılı sonunda 206,2 trilyon metreküp seviyesine yükselmiştir.Dünyadaki kanıtlanmış doğalgaz rezervleri doğal gaz tüketimine rağmen her yıl gerçekleşen keşiflerle artmaya devam etmektedir.Şu anda en fazla rezerv sahibi olan ülkelerden Rusya 50 trilyon metreküp ile birinci