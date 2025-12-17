Yeni Şafak
Doğal gaz ithalatı ekimde artış kaydetti

09:1517/12/2025, Çarşamba
AA
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 4 milyar 104 milyon metreküp oldu. En fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 628 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın 3 milyar 445 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 659,4 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı, bu dönemde yıllık yüzde 3,9 artarak 4 milyar 104 milyon metreküp oldu.

Ekimde en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 628 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 996 milyon metreküple Azerbaycan, 820 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 363 milyon, Senegal'den 100 milyon, ABD'den ise 98 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 11,6 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, ekimde yıllık bazda yüzde 11,6 artarak yaklaşık 3 milyar 515 milyon metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 3,7 artışla 1 milyar 215 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 26,7 artarak 1 milyar 90 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 22,9 artarak 534 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 5 milyar 885 milyon metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 545 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 309 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.


