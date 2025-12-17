Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: Diyaloğu elden bırakmayacağız

Kabine toplantısının ardından soruları cevaplayan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayan Türk-İş için, "Biz resmi daveti yaptık resmi davet sonrasında zaten Türk-İş Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız” ifadelerini kullandı.