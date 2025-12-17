Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: Diyaloğu elden bırakmayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kabine toplantısının ardından soruları cevaplayan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayan Türk-İş için, "Biz resmi daveti yaptık resmi davet sonrasında zaten Türk-İş Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız” ifadelerini kullandı.
İKİNCİ TOPLANTI YARIN YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başladığını hatırlatan Işıkhan, ilk toplantının 12 Aralık’ta yapıldığını belirterek, “Asgari ücret görüşmeleri kapsamında işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü (yarın) saat 14.00’te ikinci toplantı gerçekleştirilecek” diye konuştu.