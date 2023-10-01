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Ekonomi

Doğal gazda ekim tarifesi belirlendi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.

07:17 . 1/10/2023 Pazar
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

BOTAŞ tarafından yapılan kamuoyu açıklamasına göre; 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile KOBİ'lerde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 20 zam yapıldı.


BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilirken, Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlarına göre Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'dan sonra en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığı ifade edildi.








#Doğal gaz
#BOTAŞ
#Sanayi
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