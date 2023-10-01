Doğal gazda ekim tarifesi belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem şurasında, özellikle tek katlı evler ile köy evlerinin çelik konstrüksiyon yapılması görüşü ağırlık kazandı. Çelik evler betonarmeye göre depreme daha dayanıklı, daha çabuk inşa ediliyor ve daha az maliyetli.