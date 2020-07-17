Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu 2020 ciro hedefi 1 milyar TL

Tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 virüsünün Türkiye’yi etkisi altına aldığı ilk günden bu yana uygulamaya aldığı yeniliklerle markalarından güçlü bir şekilde söz ettiren Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, 600 Milyon TL ile kapattığı 2019 yılının ardından, 2020 yılı hedeflerini 1milyar TL olarak revize etti.

İsmail Doğan:

“Yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Mağazalarımızın yanı sıra e-ticaret siteleriyle de müşterimizin yanındayız.”

Bünyesinde 5 farklı marka bulunduran, Doğtaş Kelebek Mobilya Grup CEO’su İsmail Doğan yaptığı açıklamada “Sene başında devletin uygulamaya geçirdiği KDV indirimiyle nefes alan mobilya sektörü, pandemi döneminde alımların ertelenmesi nedeniyle olumsuz etkilenmişti. Salgının sona ermesiyle birlikte uygulamaya konulan düşük oranlı krediler ve 60 aya varan taksit imkanları, ertelenen alımların hayata geçmesinde önemli bir rol oynadı. Bizim grup olarak ülkemizin ekonomisine güvenimiz yüksek, bu doğrultuda yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz; 30 Ağustos’ta 70 yeni mağaza açacağız” dedi.

İlk e-ticaret mağazası Kelebek’ten

Bu dönemin sunduğu açılımları iyi okumak gerektiğinin altını çizerek sözlerini sürdüren İsmail Doğan, salgın döneminde e-ticaretin hemen her sektör için vazgeçilmez olduğunu gözlemledikleri bir dönem yaşadıklarını, grup olarak bu alana yapmakta oldukları yatırımı artırarak, markalarını sırasıyla online satışa geçirmeye başladıklarını söyledi. İlk olarak Kelebek markalarının online satış sitesini açtıklarını açıklayan İsmail Doğan, sırasıyla tüm markalarının online satışa geçeceğini, e-ticaret için departman kurduklarını sözlerine ekledi.

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, 2020 yılının geri kalan döneminin yeni iş fırsatlarını beraberinde getireceğini öngörerek, yıl sonu hedeflerini güncelleyerek 1 Milyar TL olarak KAP’a bildirdi.

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Doğtaş Kelebek Grup 2020 yılına ilişkin beklentileri;

Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %64-%66,

Satış kanalları büyüme hedefi %20-%25

Konsolide FAVÖK marjı hedefi %14-%15 şeklinde revize edilmiştir.