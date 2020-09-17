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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğu Akdeniz'de önemli gelişme: İtalyan enerji şirketi ENI Mısır açıklarında yeni doğal gaz keşfini duyurdu

Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulundu. İtalyan enerji devi ENI, İngiliz şirket BP ile Akdeniz'de Mısır açıklarında 2015'te keşfettiği rezerv ile birlikte toplam 120 milyar metreküp hacminde doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulundu.
Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulundu.

İtalyan enerji şirketi ENI, Mısır açıklarında yaklaşık 120 milyar metreküplük doğal gaz sahası keşfettiğini duyurdu.

  • ENI'den yapılan yazılı açıklamada, İngiliz enerji şirketi BP ile iş birliği içinde Mısır'ın Nil Deltası açıklarındaki sahada doğal gaz keşfedildiği bildirildi.

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Yeni keşfin, kıyıdan 5 kilometre açıkta, 16 metre derinlikte ve Temmuz 2015'te keşfedilen Büyük Nooros sahasının 4 kilometre kuzeyinde yapıldığı ifade edildi.

ENI'nin ortağı BP ile beraber Mısır petrol sektörüyle koordineli şekilde bu doğal gaz sahasını geliştirme seçeneklerini ele alacağı kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”


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