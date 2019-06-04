Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül

En güzel kareyi çekene 10 bin lira verilecek

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğraflarla katılım sağlanacak olan "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinci 10 bin lira, ikinci 7 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek.