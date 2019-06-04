Ekonomi En güzel kareyi çekene 10 bin lira verilecek
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül

En güzel kareyi çekene 10 bin lira verilecek

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğraflarla katılım sağlanacak olan "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinci 10 bin lira, ikinci 7 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, fotoğraf sanatı yoluyla ülke tanıtımına katkıda bulunma amacını taşıyor.

BİRİNCİYE 10 BİN TL

İkincisi düzenlenen yarışmada, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen 3 aday ise 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak.

Doğu Ekspresi

18 YAŞ ŞARTI

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya, 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek.

ANKARA'DA SERGİLENECEK

Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara'da sergilenecek. Bu fotoğrafların sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek.

  • Yarışmaya 21 Haziran'a kadar başvurulabilecek. Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Geçen yılki yarışmaya 441 fotoğrafçı, bin 529 eserle katılmıştı.

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