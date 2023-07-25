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Ekonomi

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi. İŞKUR, başvurunun sürecinin anlatıldığı bir video yayımladı.

17:47 . 25/07/2023 Salı
AA
Başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda Türkiye İş Kurumu hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler"
ifadelerini kullandı.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı.






#İŞKUR
#Türkiye İş Kurumu
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
17 dakika önce
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