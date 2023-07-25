Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, cumartesi günü Yerinde Dönüşüm Projesi'nde ilk temelin Malatya'da atılacağını belirterek "Projeye yapılan başvurular 92 bin 764'e ulaştı. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz" dedi. Bakan Özhaseki, İstanbul için kentsel dönüşümün yol haritasının da 1 ay sonra belli olacağını söyledi.