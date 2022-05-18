Dokuz yılın ardından bir ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.

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