Dolandırıcıların TPAO oyunu: Sahte hisse satışı ilanlarıyla vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına yapılan hisse satışı paylaşımları gerçeği yansıtmıyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adı kullanılarak bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında şirketin hisse satışı yaptığı yönünde gerçek dışı bilgiler yayılarak dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya başlandı. Hisselerin satışa çıkarıldığını öne süren dolandırıcılar, sahte yatırım ve kar oranlarının yer aldığı görselleri paylaşarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.
Konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda TPAO'dan yapılan açıklamada, vatandaşlar uyarılarak hisse satışının söz konusu olmadığı ve dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişiler hakkıhnda yasal işlem başlatıldığı açıklanmıştı.
TPAO uyardı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir
TPAO'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti: