|
Ekonomi

Dolandırıcıların TPAO oyunu: Sahte hisse satışı ilanlarıyla vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri tarafından hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde sahte paylaşımlar yapılmaya başlandı. TPAO, vatandaşları 'yatırım fırsatı' adı altında dolandırmaya çalışan kişilerle ilgili uyarırken, söz konusu faaliyetlere karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

10:25 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına yapılan hisse satışı paylaşımları gerçeği yansıtmıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına yapılan hisse satışı paylaşımları gerçeği yansıtmıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adı kullanılarak bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında şirketin hisse satışı yaptığı yönünde gerçek dışı bilgiler yayılarak dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya başlandı. Hisselerin satışa çıkarıldığını öne süren dolandırıcılar, sahte yatırım ve kar oranlarının yer aldığı görselleri paylaşarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda TPAO'dan yapılan açıklamada, vatandaşlar uyarılarak hisse satışının söz konusu olmadığı ve dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişiler hakkıhnda yasal işlem başlatıldığı açıklanmıştı.

TPAO uyardı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir

TPAO'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinden bulunulmaktadır. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri kullanılarak gerçek algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir.
Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup, vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir"


#Türkiye Petrolleri
#TPAO
#Melih Han Bilgin
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.