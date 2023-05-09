Dolandırıcıların TPAO oyunu: Sahte hisse satışı ilanlarıyla vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinden bulunulmaktadır. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri kullanılarak gerçek algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir.