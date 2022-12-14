Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: Öğrencilere 'burs' tuzağı

Dolandırıcılar her gün farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Bu yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Hedef bu kez öğrenciler oldu ve ‘burs’ vaadiyle ağlarına düşürüp, ceplerindeki paralara göz diktiler. Geçinmekte zorlanan öğrenciler burs kaynakları araştırıyor. Bu durum da dolandırıcıları harekete geçiriyor. Bir diğer yöntemleri ise öğrenciye bir hesap numarası yollanıyor ve ‘hesabınızın aktif olması için para yollayın’ deniliyor. 50 TL’den 250 TL’ye kadar değişen tutardaki paraları aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.

ÖĞRENCİ BU TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

CNN Türk'e konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, “Tanıdığınız kişilerden, saygın şirketlerden hatta polis kamu görevlilerindenmiş gibi birtakım bilgilerle de size gelebiliyorlar. Banka hesaplarınızı ele geçirebilirler, sizin adınıza hesap açıp sizi suçlu durumuna düşürebilirler. Şüphe duyup duymayacaklarını anlamak için internette araştırma yapsınlar. O sosyal medya hesaplarını incelesinler. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.” ifadelerini kullandı.

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