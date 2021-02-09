Ekonomi Küresel finans devi HSBC dolar tahminini 6,50ye indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 6,50'ye düşer mi? Küresel finans devi HSBC dolar tahminini 7,10’dan 6,50’ye düşürdü

Küresel finans devi HSBC dolar tahminini 6,50'ye indirdi

ABD doları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin sıkı duruş mesajlarının ardından hızla düşüşe geçmiş ve 8 Şubat günü 7,02 lira bandına kadar gerilemişti. Küresel finans devi HSBC de dolar/TL tahminini indirdi. HSBC, doların yıl sonu 6,50’ye düşeceği öngörüsünde bulunurken, aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak ise cari açıkta düşüş ve dolarizasyon eğilimindeki yavaşlamayı gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

HSBC, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yılsonu için daha önce 7,10 olan Dolar/TL tahminini 6,50’ye indirdi.

Kurum değerlendirmesinde “Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir. Bize göre şeffaf, uygun bir Döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz” ifadelerini kullandı.

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  • Kuruma göre olası bir döviz alım programı makro ve finansal riskleri azaltacağından Türk Lirası için pozitif dahi olabilir.
Raporda TL'deki gerçek değere dönüşün sebebi 5 temel nedene dayandırdı.

- Merkez Bankası'nın politikasındaki sağlamlık.
- Cari açıkta süren azalma.
- Dolardan vazgeçiş için koşulların normalleşmesi.
- TL varlıklara karşı dış talebin artışı.
- Şeffaf para politikası.

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