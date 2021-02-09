Küresel finans devi HSBC dolar tahminini 6,50'ye indirdi

Gündem

AK Parti Milletvekili Öçal CHP'deki taciz mağduru kadınlara seslendi: Bu rezalete sessiz kalmayın biz destek vermeye hazırız

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, düzenlediği basın toplantısıyla CHP içindeki taciz ve tecavüzlerin CHP’liler tarafından örtbas edilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. CHP’li kadın vekillere, "TBMM’de Las Tesis dansı yapıp, Genel Kurul sıralarını kırarcasına kadına şiddeti devletle ilişkilendirip şarkı söylüyordunuz. Ne oldu? Genel Kurulun sıra kapakları sizin taciz ve tecavüzlerinizi protesto etmek için uygun değil mi?" diye seslenen Öçal, CHP’li kadınlara da “Tüm Ak Parti’li milletvekilleri olarak size yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Odalarımız, telefonlarımız sizlere açık. Sessiz kalmayın bu rezalete. Gelin dayanışma içinde bu rezilliğe son verelim” çağrısında bulundu.