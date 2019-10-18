Ekonomi Türkiye ile ABDnin uzlaşması doları düşüşe geçirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar düşüşte - 18 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Türkiye ile ABD'nin uzlaşması doları düşüşe geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varması doları hızla düşüşe geçirdi. Saat 20.00 civarında 5,91 seviyesinde bulunan kur, açıklamalar sonrası 5,82'ye geriledi. Dolardaki düşüş yeni güne de sarktı. Dolar/TL, güne 5,81 TL seviyesinde başladı.

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18 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları.
18 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.

Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

  • Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşması TL varlıklar üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırdı.

Kararın ardından düşüşe geçen dolar/TL, yeni güne 5,81 TL seviyesinde başlarken, Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.

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