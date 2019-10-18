Dolar düşüşte - 18 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları Türkiye ile ABD'nin uzlaşması doları düşüşe geçirdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varması doları hızla düşüşe geçirdi. Saat 20.00 civarında 5,91 seviyesinde bulunan kur, açıklamalar sonrası 5,82'ye geriledi. Dolardaki düşüş yeni güne de sarktı. Dolar/TL, güne 5,81 TL seviyesinde başladı.

Haber Merkezi 18 Ekim 2019, 08:03 Son Güncelleme: 18 Ekim 2019, 08:18 Diğer