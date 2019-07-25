Dolar faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı, karar ise bugün saat 14.00’da açıklanacak. Bankanın önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılacağı beklentisi ise TL’de bir miktar olumsuz fiyatlama oluşturuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7140 liradan, avro 6,3720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7120 liradan alınan dolar, 5,7140 liradan satılıyor. 6,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3720 lira olarak belirlendi.
- Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3740 lira olmuştu.