Dolar güne 5.32 seviyesinde başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3290 liradan, avro 6,0580 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3270 liradan alınan dolar, 5,3290 liradan satılıyor. 6,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0580 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,3060 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0590 lira olmuştu.
Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
Piyasalar perşembe günkü faiz kararını yakından takip edilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirecek.