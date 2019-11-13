Dolar güne nasıl başladı?

ABD'deki görüşmeye odaklanan piyasalar ayrıca küresel piyasalardaki gelişmeleri de izliyor.

Dolar/TL saat 07.24 itibarıyla 5.7698/5.7737 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İş Yatırım Hazine bölümünden Burak Seçkin, kuponsuz tahvil ile eurotahvil ihracının da Hazine’ye destek sağladığını söyleyerek, “Hazine’nin Kasım ayında piyasanın beklentisinin üzerinde yüklü bir borçlanma gerçekleştirdi. Aralık’ta nispeten az ama Ocak’ta 25 milyar TL gibi yüksek bir rakam olmak üzere gelecek aylardaki yüklü borçlanmalar ve PPK öncesi Hazine elini rahatlatmak üzere önden yüklemeli borçlanma gerçekleştirdi” dedi.