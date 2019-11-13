Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 13 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye odaklanan piyasada dolar/TL bu sabah güne 5.78 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
13 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
13 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD'deki görüşmeye odaklanan piyasalar ayrıca küresel piyasalardaki gelişmeleri de izliyor.

Dolar/TL saat 07.24 itibarıyla 5.7698/5.7737 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İş Yatırım Hazine bölümünden Burak Seçkin, kuponsuz tahvil ile eurotahvil ihracının da Hazine’ye destek sağladığını söyleyerek, “Hazine’nin Kasım ayında piyasanın beklentisinin üzerinde yüklü bir borçlanma gerçekleştirdi. Aralık’ta nispeten az ama Ocak’ta 25 milyar TL gibi yüksek bir rakam olmak üzere gelecek aylardaki yüklü borçlanmalar ve PPK öncesi Hazine elini rahatlatmak üzere önden yüklemeli borçlanma gerçekleştirdi” dedi.

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