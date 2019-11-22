Dolar güne nasıl başladı?

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi.
Dolar/TL bu hafta ise 5.75’ten 5.70’e geriledi.
FED 2020 ORTASINA KADAR BEKLEMEYE GEÇMİŞ OLABİLİR
Ekim ayındaki faiz indiriminin ardından gevşeme döngüsünde duraklamaya karar veren ancak fikir ayrılıkları yaşayan ABD Merkez Bankası (Fed), geçen ayki toplantının tutanaklarında, faiz oranlarının seyrini yeniden değerlendirmek için acele etmediğinin sinyallerini verdi.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL bugün saat 07.07 itibarıyla 5.6969-5.7004 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
- Fed’in yıl sonundan önce 10-11 Aralık tarihlerinde para politikası toplantısı yapacak ancak yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını en az 2020 ortasına kadar sabit tutmasını öngörüyorlar.