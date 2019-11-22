Dolar güne nasıl başladı? Dolar/TL bu hafta bazı günler gelişmekte olan ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak aşağı yönlü bir seyir izlerken TL'de oynaklık da oldukça azaldı. Dolar/TL bu sabah güne 5.70 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi 22 Kasım 2019, 08:05 Son Güncelleme: 22 Kasım 2019, 08:08 Reuters