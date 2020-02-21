Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 21 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar İdlib'deki gelişmeleri takip ederken dolar/TL güne 6.10 seviyesinin üzerinde başladı. Gece yarısı Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları
21 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Jeopolitik risklerin baskısı altında olan dolar/TL 6,10 seviyesinin üzerini gördü.

Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etmişti.

Kur bugün akşam saatlerinde 6,1040 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,59 seviyesinde işlem görüyor.
  • Uzmanlar, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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