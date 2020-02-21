Dolar güne nasıl başladı?

Hayat

Engelli depremzedeler için iş birliği: ‘Engel değil yıldız ol’

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteklediği Türkiye’nin en başarılı teknoparkı Yıldız Teknopark, YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü ve YTÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü iş birliğiyle toplumumuzdaki engelli bireylerin engellerini kaldırabilmek amacıyla ‘Engel Değil Yıldız Olmak’ yardım gecesi düzenliyor. Yardım gecesinden elde edilecek gelirin tümü Elazığ’da depremzede engelli bireylerin ve diğer ihtiyaç sahibi engelli bireylerin medikal cihaz ihtiyacı için kullanılacak.