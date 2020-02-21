Dolar güne nasıl başladı?

Jeopolitik risklerin baskısı altında olan dolar/TL 6,10 seviyesinin üzerini gördü.
Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etmişti.
Kur bugün akşam saatlerinde 6,1040 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,59 seviyesinde işlem görüyor.
- Uzmanlar, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.