Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı? 21 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceği belirtilirken dolar yeni güne 6,94 seviyesinde, euro ise 7,53'te işlem görerek başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları
21 Nisan 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüsle ilgili gelişmelerin odağında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,53'te yer alıyor.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip corona virüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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