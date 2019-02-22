Ekonomi Dolar güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda hafif yükseliş - 22 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne yükselişle başladı

Haftanın son işlem gününde döviz fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dün hafif bir düşüşle perşembe gününü kapatan dolarda bugün sabah saatlerinde yükseliş söz konusu. Dolar/TL 5.32 seviyesinde. Euro ise 6.05 civarında işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları
22 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Güney Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası randda gözlenen sert değer kaybı ve Fed tutanaklarının etkisi ile önceki gün yükselen dolar/TL dar bir bantta hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,32 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL de 6,03 civarında işlem görüyor.

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi.

Analistler dolar/TL'nin son günlerde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izlediğini, yatırımcıların seçimler öncesinde çok fazla pozisyon değiştirmek istemeyeceğini belirterek, küresel bazda önemli bir gelişme olmadıkça kurda sert hareketler beklemiyor.

Küresel bazda piyasalar ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler ile Brexit konusunu izliyor.

İstanbul'da 400 bin bina risk altında
EKONOMİ
İstanbul'da 400 bin bina risk altında

7 ova koruma altına alındı
EKONOMİ
7 ova koruma altına alındı

/**/
400 bin bina risk altında

400 bin bina risk altında

​Binanızın riskli olup olmadığını tespit edebileceğiniz 7 detay.
Adres netleşiyor

Adres netleşiyor

Trakya'da taşınılacak yer için iki bölge öne çıkıyor.
Seçmenledalga geçiyorlar

Seçmenledalga geçiyorlar

​Aday oldukları partiler ve afişlerin sürekli değişmesi seçmenin de kafasını karıştırdı.
AK Parti'ninTBMM Başkan adayı

AK Parti'ninTBMM Başkan adayı

Temayül yoklamasından Mustafa Şentop çıktı.
Kar Trakya'dangiriş yapacak

Kar Trakya'dangiriş yapacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika saatli uyarı.
100. Yıl genelgesi

100. Yıl genelgesi

Tasarlanan özel logo, tüm yazışmalarda kullanılacak.
Tamamı muvazzaf 295 askere gözaltı

Tamamı muvazzaf 295 askere gözaltı

​İstanbul'da FETÖ'nün kriptolarına operasyon.
200 asker kalacak

200 asker kalacak

​Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Gönüllere girdik

Gönüllere girdik

​AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz yeni dönem projelerini, Yeni Şafak'a anlattı.
Hakem mağduru

Hakem mağduru

​F.Bahçe'den sonra G.Saray da Avrupa'ya veda etti.
'Serdar' turuelimizden aldı

'Serdar' turuelimizden aldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Yüzde 12 büyüdü

Yüzde 12 büyüdü

​Türkiye'nin borsada tek halka açık limanı olan Trabzon Limanı, yatırımcısını memnun ediyor.
Suriye'yi görüştüler

Suriye'yi görüştüler

Erdoğan ile Trump telefon görüşmesinde önemli kararlar aldı.
Brezilya sınırını kapatıyor

Brezilya sınırını kapatıyor

Maduro, kapatma kararını halkı korumak için aldı.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.