Dolar güne yükselişle başladı

Güney Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası randda gözlenen sert değer kaybı ve Fed tutanaklarının etkisi ile önceki gün yükselen dolar/TL dar bir bantta hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,32 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL de 6,03 civarında işlem görüyor.

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi.

Analistler dolar/TL'nin son günlerde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izlediğini, yatırımcıların seçimler öncesinde çok fazla pozisyon değiştirmek istemeyeceğini belirterek, küresel bazda önemli bir gelişme olmadıkça kurda sert hareketler beklemiyor.

Küresel bazda piyasalar ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler ile Brexit konusunu izliyor.

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