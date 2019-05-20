Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL geçen 6 ve 6.15 arası dalgalanarak geçirdiği haftanın ardından yeni güne sıcak haber akışlarıyla başlıyor. İlk gündem maddesi Rus yapımı S-400 füzelerinin alımı.

Geçen haftalarda Bild'in yaptığı Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçtiği haberi, ardından teslimatlarının bekletileceğine yönelik dış basından gelen haberlerin Dışişleri tarafından yalanlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dün S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğunu yineledi ve S-500 için de ortak üretime yönelik temasların olduğunu belirtti.

Öte yandan YSK'nın bugün İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararının açıklaması bekleniyor, adaylar da seçim kampanyasına start verecek.

Dışarıda ise piyasalar bugün ABD - Çin ticaret savaşında yeni bir safhaya uyandı. Google, Trump'ın Çinli üretici Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Trump, geçen hafta Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

ABD ve İran cephesinde de gerilim sürüyor. OPEC'in petrol üretimini kısıtlamayı sürdüreceğini açıklamasının ardından brent petrol 73.2 dolara kadar çıktı. Dolar endeksi de 98 puanın üzerinde.

Dolar/TL, bu gelişmelerle sabah yukarı yönlü hareketle 6.0610 seviyesinde. Euro ise 6.7640 liradan işlem görüyor.

EKONOMİ TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

EKONOMİ Çalışanlarını çeken şirkete tepki: Kabul edilemez, geri dönün