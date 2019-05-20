Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni haftaya dalgalı başladı - 20 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta 6.00 - 6.15 seviyesinde dalgalanan dolar kuru güne 6.06 TL civarında başladı. Euro ise 6.76 liranın üzerinde işlem görüyor. Piyasalarda İstanbul seçimleri, S-400 ile ilgili gelişmeler, ABD ile İran arasındaki açıklamalar da takip ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
20 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
20 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL geçen 6 ve 6.15 arası dalgalanarak geçirdiği haftanın ardından yeni güne sıcak haber akışlarıyla başlıyor. İlk gündem maddesi Rus yapımı S-400 füzelerinin alımı.

Geçen haftalarda Bild'in yaptığı Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçtiği haberi, ardından teslimatlarının bekletileceğine yönelik dış basından gelen haberlerin Dışişleri tarafından yalanlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dün S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğunu yineledi ve S-500 için de ortak üretime yönelik temasların olduğunu belirtti.

Öte yandan YSK'nın bugün İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararının açıklaması bekleniyor, adaylar da seçim kampanyasına start verecek.

Dışarıda ise piyasalar bugün ABD - Çin ticaret savaşında yeni bir safhaya uyandı. Google, Trump'ın Çinli üretici Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Trump, geçen hafta Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

  • ABD ve İran cephesinde de gerilim sürüyor. OPEC'in petrol üretimini kısıtlamayı sürdüreceğini açıklamasının ardından brent petrol 73.2 dolara kadar çıktı. Dolar endeksi de 98 puanın üzerinde.

Dolar/TL, bu gelişmelerle sabah yukarı yönlü hareketle 6.0610 seviyesinde. Euro ise 6.7640 liradan işlem görüyor.

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak
EKONOMİ
TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

Çalışanlarını çeken şirkete tepki: Kabul edilemez, geri dönün
EKONOMİ
Çalışanlarını çeken şirkete tepki: Kabul edilemez, geri dönün

IMF'den savaş açıklaması: Dünya için risk olur
EKONOMİ
IMF'den savaş açıklaması: Dünya için risk olur
249 FETÖcüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.
6 derece birden artacak

6 derece
birden artacak

​Meteoroloji'nin yeni tahmininde sıcaklık uyarısı.
Gördüklerim tüylerimi ürpetti

Gördüklerim
tüylerimi ürpetti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimleri açıklaması.
Kabul edilemez<br>ülkeye geri dönün

Kabul edilemez
ülkeye geri dönün

​Çalışanlarını çeken ABD'li şirkete Bakan'dan tepki.
50 metre sürüklendiler

50 metre sürüklendiler

​Tedavi için giderken feci kazada öldüler.
En hızlı<br>büyüyen 100 şirket

En hızlı
büyüyen 100 şirket

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıktı.
Hiç kimse kalkışmasın

Hiç kimse kalkışmasın

​Bahçeli'den çok sert İstanbul uyarısı.

Mekke'de<br> 'İran' zirvesi

Mekke'de
'İran' zirvesi

ABD'nin İran'ı kuşatma planına Suudiler de katıldı.

36 kişiyi hazırlayın

36 kişiyi hazırlayın

Yeni Şafak, DEAŞ'ın 'canlı bomba' talimatına ulaştı.
Biz binlerce<br>yıllık devletiz

Biz binlerce
yıllık devletiz

Erdoğan'dan 100. yıl töreninde önemli mesajlar.
Hepsi dönmek istiyor ama...

Hepsi dönmek istiyor ama...

Yeni Şafak, Suriyelilerin hikayelerine şahit oldu.
Kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

Kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

FETÖ, okulların devrini önlemeye çalışıyor.
İki yılda yüzde<br> 605 büyüme

İki yılda yüzde
605 büyüme

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.
Mimari eserler <br>ihya olacak

Mimari eserler
ihya olacak

Şimdi de mimari eserler için kollar sıvandı.
Toplu <br>sözleşme çıkmazı

Toplu
sözleşme çıkmazı

Tüpraş görüşmeleri 3 başlıkta düğümlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.