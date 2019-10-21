Dolar 5.80'in altında - 21 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları Dolar haftaya nasıl başladı? Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararı ardından iki ülke ilişkilerine yönelik riskin azalmasıyla TL varlıklar değer kazanırken, dolar/TL bu sabah güne 5.80 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi 21 Ekim 2019, 08:37 Son Güncelleme: 21 Ekim 2019, 08:40 Reuters