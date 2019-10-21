Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5.80'in altında - 21 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararı ardından iki ülke ilişkilerine yönelik riskin azalmasıyla TL varlıklar değer kazanırken, dolar/TL bu sabah güne 5.80 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
21 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları
21 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL saat 06.58'de 5.7952/5.7986 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla TCMB’nin PPK toplantısından indirim beklentisi de tekrar artmış durumda.

Geçen hafta başlayan harekat sonrasında TL’deki volatilitenin artmasıyla 24 Ekim’deki PPK toplantısında yapılacak indirim miktarı beklentisi 50-100 baz puana kadar gerilemiş hatta hiç indirim yapılmaması yönünde evrilmişti.

  • Analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyor.

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