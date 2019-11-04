Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar haftaya nasıl başladı? 4 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL sakin bir seyir izlerken bu sabah güne 5.71 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek.

Haber Merkezi Reuters
4 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
4 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Ekim’de aylık %2.02 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle Eylül’deki %9.26’dan %8.6’ya gerilemesi bekleniyor.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.26 itibarıyla 5.6975/5.7027'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Böylece yıllık enflasyon Eylül’ün ardından Ekim’de de en son Temmuz 2017’de gerilediği tek hanede kalmaya devam edecek. Ancak baz etkisinin ortasından kalkmasıyla Kasım ve Aralık’ta yıllık enflasyonun tekrar çift haneye gelmesi ve TÜFE’nin yılı %12.3 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

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