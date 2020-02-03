Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar haftaya nasıl başladı? 3 Şubat dolar ve euro rakamları

Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,6370 liradan haftaya başladı. Piyasalar, saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2020 yılı ocak ayı enflasyon oranlarına odaklandı.

Haber Merkezi AA
3 Şubat dolar ve euro rakamları
3 Şubat dolar ve euro rakamları

Kapalıçarşı'da 5,9850 liradan alınan dolar, 5,9870 liradan satılıyor. 6,6350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6370 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6150 lira olmuştu.

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