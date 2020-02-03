Dolar haftaya nasıl başladı? 3 Şubat dolar ve euro rakamları Dolar haftaya nasıl başladı? İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,6370 liradan haftaya başladı. Piyasalar, saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2020 yılı ocak ayı enflasyon oranlarına odaklandı.

Haber Merkezi 03 Şubat 2020, 09:05 Son Güncelleme: 03 Şubat 2020, 09:07 AA