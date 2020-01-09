Ekonomi Dolar ve faizde büyük düşüş 2,5 yılın en düşük seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar hızla geriliyor: 17 Aralık'tan bu yana en düşük seviye

Dolar ve faizde büyük düşüş: 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 5,87'lere geriledi. Gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalarak yüzde 11,56 ile Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyeye indi. Dolar TL İran-ABD gerilimi sonrasında 6 lira seviyesine yaklaşmıştı.

Haber Merkezi AA
Dolar/TL, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 5,8655'i gördü.
Dolar/TL, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 5,8655'i gördü.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin önemli derecede azalmasıyla düşüşe geçen dolar/TL, 5,88'in altına indi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalması petrol fiyatlarının gerilemesine ve buna paralel Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının kalkmasını sağladı.

17 ARALIK'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Dolar/TL, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 5,8655'i gördü ve saat 13.30 itibarıyla 5,8760 seviyesinde dengelendi.

  • 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11,56'yı test ederek, Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

İKİ GÜNDE YÜZDE 1,6 DEĞER KAYBETTİ

Analistler, dolar/TL'deki düşüşün önemli destek seviyelerinin kırılmasıyla ivme kazandığını ve son iki gün dikkate alındığında, Türk lirasının, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen para birimi olduğunu ifade etti. Dolar/TL, son iki günde yüzde 1,6 değer kaybetti.

PETROL YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ

Risk iştahındaki artışın emtia fiyatlarında önemli düşüşe neden olduğunu belirten analistler, Brent petrolün varil fiyatının ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası yaklaşık yüzde 4 değer kaybettiğine dikkati çekti.

  • Analistler, yarın ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki veriler öncesi uluslararası piyasalardaki iyimserliğin devam edebileceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8590 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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