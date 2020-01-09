Ekonomi Altın fiyatları gerilemeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Finans uzmanından “altın fiyatları gerilemeyecek” yorumu

Altın fiyatları gerilemeyecek

Küresel anlamda artan jeopolitik risklerin sadece petrol fiyatlarında değil, altın gibi güvenli yatırım aracı olarak kabul edilen emtia fiyatlarında da artışa sebep olduğuna vurgu yapan Finansal Piyasaları Uzmanı Hakan Yıldırım, “Altın fiyatları ons cinsinden yeni bir bant aralığına yerleşebilir. Küresel gerginlik ve jeopolitik risklerin artması neticesinde fiyatların gerileme olanağının biraz zor olduğunun sinyali olabilir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Son günlerde altın ve petrol gibi kıymetli madenler yatırımcıların sıkı takip ettiği yatırım araçlarının başında geliyor.

Finans uzmanları, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından deklare edilen haftalık ham petrol stoklarına göz atıldığında, 5.945 milyon varil düşüşün olduğunu belirtiyor.

Bu durumun petrol fiyatlarındaki artışa katkı sağladığı, petrol fiyatlarındaki asıl artışın sebebinin gündem maddesi olan ABD – İran gerginliği olarak göze çarptığı ifade ediliyor. Özellikle ABD üssüne yapılan saldırının, petrol fiyatlarının yükselmesindeki en büyük nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemesi sonrası piyasaların gelecekte nasıl şekillenebileceğiyle ilgili Yıldırım’da yorumda bulundu.

“VOLATİLİTENİN ARTIŞ GÖSTERDİĞİ GÖRÜLÜYOR”

Küresel anlamda artan jeopolitik risklerin sadece petrol fiyatlarında değil, altın gibi güvenli yatırım aracı olarak kabul edilen emtia fiyatlarında da artışa sebep olduğunu belirten Yıldırım,

“Gerek bireysel, gerek kurumsal yatırımcılar altını güvenli bir liman olarak kabul ettiklerinde küresel kriz ve olumsuz yankıların söz konusu olduğunda yatırımlarını kanalize ediyor. Şirketler dövizi altın ile hedge’lemeye çalışırken yatırımcılar hisse senedi, döviz ve benzer yatırım araçlarına yatırım yapmak yerine altın almayı tercih ediyor. Bu durumda ise altın fiyatları alış baskısı ile yüksek fiyatlanabiliyor. Özellikle ons cinsinden altın fiyatları incelendiğinde volatilitenin artış gösterdiği görülüyor” dedi.

“ALTIN FİYATLARI GERİLEMEYECEK”

Yıldırım, şunları söyledi:

“2019 yılının başından bu yana günlük altın fiyatı ons cinsinden en yüksek 1,611.52 en düşük 1,266.10 ve ortalama olarak 1,397.48 olarak fiyatlanmıştır. Yüzde 23.49 düzeyinde bir artışın söz konusu olduğu ons cinsinden altın fiyatı İran ve ABD gerilimi sonrası 1,500.00 dolar seviyelerini kırmış ve ortalaması 1,397.48 dolar olan altın fiyatından çok uzaklara doğru yol almıştır. Altın fiyatları ons cinsinden yeni bir bant aralığına yerleşebilir. Uzun bir süre 1,300.00 dolar seviyelerine dönmekte zorlanabilir. Bu durum altının devamlı yükseleceği anlamına gelmese de küresel gerginlik ve jeopolitik risklerin artması neticesinde fiyatların gerileme olanağının biraz zor olduğunun sinyali olabilir.”

“İRAN VE ABD ARASINDAKİ TAVIR PETROLÜ FİYATLANDIRACAK”

Petrol fiyatları hakkında da İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, “Yıllık bazda yüzde 38.25 artış kaydeden ham petrol fiyatları ABD’nin deklare ettiği ve edeceği petrol stoklarının yanı sıra İran ve ABD arasındaki tavrın neticesinde fiyatlanacağa benziyor” dedi ve ekledi:

“Petrol fiyatları incelendiğinde 2019 yılının ilk ayında 45.89 dolar üzerinden fiyatlanan ham petrol, bugüne gelindiğinde 62.00 dolar seviyelerinde fiyatlandığı gözükmektedir. Yıllık bazda en yüksek 66.60 dolar, en düşük 44.35 dolar ve ortalaması ise 57.11 dolar olan ham petrol fiyatı özellikle İran ve ABD arasındaki gerginliğin ve gövde gösterilerinin artması neticesinde ortalama fiyattan çok uzak fiyatlanmaktadır.

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