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Ekonomi Dolar milyarderlerinin serveti 10,2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Dolar milyarderlerinin serveti 10,2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı

Koronavirüs (Kovid-19) krizinin belirsizliğini koruduğu ortamda dolar milyarderlerinin serveti de 10,2 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı. Kovid-19’un sebep olduğu küresel ekonomik resesyona rağmen "süper zenginler" servetlerini dörtte bir oranında artırdı.

Haber Merkezi AA
Dolar milyarderlerinin servetlerini yüzde 27,5 artırması dikkati çekti.
Dolar milyarderlerinin servetlerini yüzde 27,5 artırması dikkati çekti.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC)’ın “2020 Servet Raporu”nu yayınladı. Buna göre, Temmuz 2020'nin sonunda dünyanın en zengin yaklaşık 2 bin 200 kişisinin serveti 10,2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8,9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158’den 2 bin 189’a çıktı.

150 ülkeden daha zengin
EKONOMİ
150 ülkeden daha zengin
  • Rapora göre, dolar milyarderlerinin bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27,5 artırması dikkati çekti.

Servet raporunda, her sektördeki milyarderlerin nisan- temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

Rus milyarder, 1 günde 100 bin TL harcadı
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Rus milyarder, 1 günde 100 bin TL harcadı

2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42,5 artırarak 1,8 trilyon dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50,3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

  • Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.

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Yattan ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti.
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Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
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Günübirlik gezi teknesi ve yatlarla mavi tura çıkan tatilciler, yatı yakından görüp fotoğraf çekmeye çalıştı.
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Abromoviç'in yatında olmadığı ancak yakında ilçeye gelerek mavi tura çıkacağı öğrenildi.
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Yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini deniz altı ile spor salonu gibi birçok lüksü barındırıyor.
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Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
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Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Title
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Title
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Title
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Title
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Title
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Title
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Title
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Bakan bir daha bakıyor: Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
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