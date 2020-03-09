Dolar ve euroyu koronavirüs vurdu: İşte son rakamlar

Küresel borsalar corona virüs salgınının ekonomide tahribat oluşturacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL ise güne 6,17 TL seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7 liranın üzerine çıktı. Euro sabah saatlerinde 7,02 liradan el değiştirdi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,05'in gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6,15'in direnç olarak izleneceğini söyledi.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminin de hafta genelinde yoğun olacağını söyledi.

10 BAZ PUANLIK İNDİRİME GİDEBİLİR

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olağanüstü toplantı ile politika faizini indirmesine karşın piyasa fiyatlamaları, Fed'in 18 Mart'taki toplantıda da 25-50 baz puanlık indirim yapabileceğine işaret ederken, ECB'nin de yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gidebileceği tahmin ediliyor.

YATIRIMCILARA 'TEMKİNLİ OLUN' UYARISI

Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken analistler, korku endeksi olarak tanımlanan VIX endeksinin 54 ile 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

31 DOLARA GERİLEDİ

Öte yandan dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

BEKLENMEDİK ADIM!

OPEC Grubu'nda, diğer büyük ihracatçı Rusya ile, üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasının ardından, Suudi Arabistan beklenmeyen bir adım atarak, anlaşmazlık nedeniyle üretim artırmayı planladığını açıkladı.

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