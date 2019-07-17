Ekonomi Dolar yeni güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni güne düşüşle başladı

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 5.77'ye kadar yükselen dolar şuan da 5.70 civarında seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7090 liradan, avro 6,4060 liradan güne başladı.

Haber Merkezi AA
17 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları.
17 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları.

Kapalıçarşı'da 5,7070 liradan alınan dolar, 5,7090 liradan satılıyor. 6,4040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4060 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7100 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4080 lira olmuştu.

İkinci el araç satışında önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos
EKONOMİ
İkinci el araç satışında önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos

Varlık barışının süresi 6 ay uzatıldı
EKONOMİ
Varlık barışının süresi 6 ay uzatıldı
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

S-400 malzemelerini taşıyan 14. uçak da iniş yaptı.
Oruç Reis de yola çıkıyor

Oruç Reis de yola çıkıyor

​Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından şimdi de Oruç Reis rotayı Akdeniz'e kırdı.
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Son gün 13 Ağustos

Son gün 13 Ağustos

İkinci el araç satışına yönelik önemli uyarı geldi.
Havadan vuruldu

Havadan vuruldu

2 ayrı bölgede 9 terörist etkisiz hale getirildi.
6 ay uzatıldı

6 ay uzatıldı

​TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Burnu bile<br>kanamadan çıktı

Burnu bile
kanamadan çıktı

​Hurdaya dönen aracı görenler gözlerine inanamadı.
8 derece <br>birden düşecek

8 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

112'ye yapılan<br>ihbar ortaya çıkardı

112'ye yapılan
ihbar ortaya çıkardı

Polisin eş zamanlı şafak baskını ile ele geçirildi.
İncirlik'te 50<br>nükleer bomba

İncirlik'te 50
nükleer bomba

​Belçika merkezli HLN, NATO'nun gizli belgesini yayımladı.
Kalkınma planı<br>kabul edildi

Kalkınma planı
kabul edildi

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyonda soruları yanıtladı.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

ABD Başkanı Trump'tan F-35 açıklaması.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

'Parçalı Ay Tutulması' tüm Türkiye'den izlenebiliyor.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların kurtarılması için irtibata geçti.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Metrobüste<br>yangın paniği

Metrobüste
yangın paniği

Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.