Dolar yeni güne düşüşle başladı

Kapalıçarşı'da 5,7070 liradan alınan dolar, 5,7090 liradan satılıyor. 6,4040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7100 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4080 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 5,7070 liradan alınan dolar, 5,7090 liradan satılıyor. 6,4040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7100 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4080 lira olmuştu.
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