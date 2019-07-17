​Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? Dolar yeni güne düşüşle başladı Geçtiğimiz hafta Cuma günü 5.77'ye kadar yükselen dolar şuan da 5.70 civarında seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7090 liradan, avro 6,4060 liradan güne başladı.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2019, 09:07 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019, 09:13 AA