Dolar yeni güne nasıl başladı?

Döviz piyasalarında TL'nin hafta başından itibaren dolar ve euro karşısındaki pozitif ayrışması dün de sürdü.

Fed'in faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesinde güvercin mesaj beklentisinin ağır basması ve gün ortasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla dolar/TL 5.81 TL'ye, euro ise 6.52'ye kadar inmişti.

Draghi, ekonomik görünümde iyileşme olmadığı ve enflasyonun hedeflenen seviyeye gelmediği takdirde ek teşviklerin gerekli olacağını belirtti ve daha fazla varlık alımı için alan olduğunu belirtti.

Draghi ayrıca, ECB'nin araç setinde faiz indirimine başvurabileceğini ve negatif faizlerin yan etkilerini telafi edecek önlemler alabileceğinin altını çizdi.

Haber akışı sonrası ECB'nin 10 baz puanlık indirimi fiyatlanırken, euro/dolar paritesi 1.11'li seviyelere indi ve dolar endeksi 97.5 üzerine çıktı.

5.82'den kapanan dolar/TL 19 Haziran gecesi 5.91'e çıkarken, sabah saatlerinde 5.87 TL'de dengelenmiş görünüyor. Euro/TL ise 6.62'lere çıkmasının ardından 6.57 civarında seyrediyor.

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