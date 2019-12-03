Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni güne nasıl başladı? 03 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Piyasada oynaklıkların azalmasına paralel dolar/TL'de 5.75 civarında sakin seyir sürerken, bugün açıklanacak olan enflasyon verisi bekleniyor.

Haber Merkezi Reuters
03 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
03 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Yılsonunun yaklaşması ve küresel bazda oynaklığın düşük olması gibi unsurlar TL’de de sakin bir seyre neden oluyor.

Dolar yeni güne 5,74 seviyesinden euro ise 6,36 bandında başladı.

Integral Yatırım’ın notunda dolar/TL’de 5.70-5.68 seviyelerinin güçlü destek olduğu, yukarıda ise 5.75-5.76 seviyelerini geçmekte zorlandığı, yıl sonuna kadar dolar/TL’de 5.70 etrafında yatay ve yönsüz seyir beklentisinin sürdüğü belirtilmişti.

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel geçen hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen ve en yüksek 5.7910 seviyesini gören dolar/TL Cuma günü 5.7455 seviyesinden kapandı.

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